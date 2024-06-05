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【模写】橋本雅邦/号、勝園/日光山裏見滝図/掛軸/名家伝来/AA-174
商品番号 E33927882785
商品名

【模写】橋本雅邦/号、勝園/日光山裏見滝図/掛軸/名家伝来/AA-174
ブランド名 Evital
特別価格 税込 7,791 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【模写】【参考】橋本雅邦/号、勝園　　　　［1835~1908］日本画家。江戸の生まれ。本名、長郷。狩野派に学び、狩野芳崖とは同門。フェノロサ・岡倉天心に認められ、新日本画の確立に尽くす。東京美術学校教授として横山大観・下村観山・菱田春草らを指導。日本美術院創立会員。作「白雲紅樹図」など。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は時代感あり、薄汚れ、全体に汚れシミあります。表装は紙表装で、時代感あり、薄汚れ、全体に汚れシミ、折れ、巻シワあります。　　　　　　　　　杉箱付　軸丈　　縦　144cm　×　幅　47cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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