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天明鋳物師　栗崎二夫作　鋳銅花瓶 　一輪挿し　共箱　C　3259
商品番号 G42993656980
商品名

天明鋳物師　栗崎二夫作　鋳銅花瓶 　一輪挿し　共箱　C　3259
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 3,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約16cm　幅約6cm重さ約559ｇ口外径約1.7㎝土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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