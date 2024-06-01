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掛け軸　川合玉堂　朝江炊煙　複製工芸品
商品番号 H72885238092
商品名

掛け軸　川合玉堂　朝江炊煙　複製工芸品
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 2,425 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛軸　幅　約67.5㎝　　　高さ　約116.5㎝約30年前に購入して、一定期間、室内に飾っていた掛け軸です。どうしても古いものになりますので、細かな傷みや色あせなどの経年劣化の可能性はございます。その点はご了承の上ご検討くださいませ。どうぞよろしくお願いいたします
http://narcologia.ru/goods/recommended826490.html
http://narcologia.ru/goods/reboot337136.html
http://narcologia.ru/goods/composite926454.html

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