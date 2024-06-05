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安室奈美恵 ドール show timeコス
商品番号 L18333191374
商品名

安室奈美恵 ドール show timeコス
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,041 円
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商品詳細

未開封でしたが、汚れがついていたので拭き取ったところ綺麗になりました。その際に一度だけ開封しました。お人形を触ったりなどはしてません。白い外カバー少しだけダメージあります。お値下げは✕です。ミュージシャン種別...ソログッズ種類...その他
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