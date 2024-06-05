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商品詳細
アクセサリー・パーツ...ピックアップRoswellというハンドメイドピックアップブランドのハムバッカーサイズのP-90です。ギブソン社のP-94やセイモアダンカン社のPhatCat(SPH90-1)を意識したモデルです。カラーはクロームです。未使用。完動品。取り付け用ビス、マニュアル付属リア用。アルニコ5マグネット使用です。DCR約9.9Kリード線残り23cm以上。一度でもハンダが乗った状態の商品の返品はお受けできません。#LOLLAR#SeymourDuncan#SeymourDuncanCustomShop#FENDER#GIBSON#P90#P-90#CurtisNovak
http://narcologia.ru/goods/organization632362.html
http://narcologia.ru/goods/moisture193269.html
http://narcologia.ru/goods/waveform403417.html
ROSWELL HUMBUCKER SIZED P-90 SOAPBAR リア用
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