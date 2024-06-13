斉藤和義　ツアーグッズ　くたくた人形

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斉藤和義 くたくた人形2013年-2014年ツアーグッズです。開封はしておりませんが、素人保管\u0026経年劣化のため、外の袋は多少くたびれております。またタグも折れ目やシワがあります。(写真3枚目)人形の縫製はところどころ甘いですが(写真4枚目)、未開封ですので、最初からです。断捨離のため出品しております。自宅での素人保管のため、気になる方はご遠慮願います。