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斉藤和義　ツアーグッズ　くたくた人形
商品番号 N98824372563
商品名

斉藤和義　ツアーグッズ　くたくた人形
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 3,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

斉藤和義　くたくた人形2013年-2014年ツアーグッズです。開封はしておりませんが、素人保管\u0026経年劣化のため、外の袋は多少くたびれております。またタグも折れ目やシワがあります。(写真3枚目)人形の縫製はところどころ甘いですが(写真4枚目)、未開封ですので、最初からです。断捨離のため出品しております。自宅での素人保管のため、気になる方はご遠慮願います。
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