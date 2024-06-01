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- 【bodo hennig】シャンデリア（大）
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商品詳細
ドイツ、ボードヘニッヒ社のミニチュア、大きなシャンデリアです。保管中に誤って外箱を潰してしまったのですが、中身は別保管でしたので大丈夫です。完全未使用になります。ボードヘニッヒのシャンデリアは何種類かあるのですがこちらが一番大きなタイプになるかと思います。ロウソクは6本になります。破損等は無いのですが、ロウソクが軽くグラついています。これは元々からなのですが、気になる方は一旦抜いてから接着し直して頂ければと思います。----------------------ボードヘニッヒ社は木製ドールハウスで有名だったのですが、経営悪化によって2002年にnic社に買い取りされました。その後、引き継いだnic社自信もドールハウスの製造を止めた様ですので、結果全て廃番品になったようです。この機会に如何でしょうか。こちらのメーカーのスケールは物によって違いますが、「シルバニアファミリー（約20分の1）～リーメント（約12分の1）～ブライス、バービー、リカちゃんジェニーちゃん（約6分の1スケール）」を幅広くカバーしている感じになります。横に物差しを添えて撮影しているので、ご参考になれば幸いです。アトリエニキティキ(AtelierNIKITIKI)、ボーネルンド(BorneLund)、ハバ（HABA）、マザーガーデン等と言ったお品と混ぜて使うのも良い感じかと思います！
http://narcologia.ru/goods/evaporation865124.html
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