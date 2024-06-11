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- 【専用となりました】初期伊万里 染付 網目文 蕎麦猪口 無傷完品 （江戸初期）
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商品詳細
【専用です】初期伊万里染付網目文蕎麦猪口江戸時代初期〜中期の小口の蕎麦猪口です。酒器にちょうど良いんじゃないでしょうか。日本酒が似合います。#古伊万里#初期伊万里#小蕎麦猪口#古物#骨董#古道具＊骨董品のため経年によるキズなど状態は写真をご確認ください。＊古物ですので古いものにご理解のある方のご購入をお願いいたします。
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初期伊万里 染付 花草文 蕎麦猪口 江戸初期｜骨董品通販｜栄匠堂
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