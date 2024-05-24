湘南乃風　DUB HAN-KUN コラボ　ネックレス　レア　希少　貴重　ハンクン

DUB×湘南乃風コラボネックレスHAN-KUNです。購入してすぐ数回使用しましたがそれ以来入れ物に入れ保管しておりました。目立った傷や汚れはないと思いますが、かなり前の物なのでそれを含めご検討下さい。今では、貴重希少でもう手に入れるのは困難な代物だと思います。湘南乃風20th記念に如何でしょうか？？即購入可湘南乃風HAN-KUNSHOCKEYEREDRICE若旦那



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