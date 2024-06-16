TC-Helicon VoiceTone C1

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本体のみの出品となります。多少のキズなどありますので写真でご確認お願いします。VoiceToneC1は、シンプルなフットペダルにピッチ補正／HardTune／ジェンダー・エフェクトを集約したボイス用エフェクターです。■ボーカル用コンパクトエフェクター、ピッチ補正/ハードチューンVoiceToneC1は、ライブ・パフォーマンスやレコーディングで極限まで音程の正確性を求めるシンガーに最適です。また、意図的に機械的なピッチ補正でロボットのようなボイスにする「シェール効果」も得られます。ジェンダー・コントロールも搭載し、声に深みを足して男性的な声にしたり、逆に声を細くして女性的またはアニメ声的に仕立てるエフェクトを加えられます。■主な特徴・超シンプルなセットアップとコントロール・ATTACK（アタック）コントロールにより、マイルドからワイルドまで、ピッチ補正の特性を幅広く調節可能・3種類のピッチ補正ガイド方式をサポート：キー、クロマチック（キーなし）、コード楽器のイン／スルー・インストゥルメント・スルーにバズ／ハム対策用のグラウンド・リフトを搭載・コンピューター接続用のUSB端子を搭載。VoiceSupportアプリケーションからファームウェア・アップデート、ニュース、使用上のヒントなどを入手または閲覧できます。◎柔軟なピッチ・ガイドエフェクトのかかっていないギター等の和声楽器を接続することで、ピッチ補正を楽曲に合わせることができます。キーのみでは正しい音程が得られない場合に、これが一番柔軟な方法です。TC-HeliconVoiceToneC1TC−Helicon#TC−Helicon#TC_HeliconVoiceToneC1種類···エフェクター・プロセッサー