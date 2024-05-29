未使用 茶道具 竹影堂造 銀仕上げ銀杏紋蓋置 共箱 年代物 上品

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商品詳細
すべて未使用ですが、倉庫内での長年保存のため、外箱にキズ・汚れありになります。気になる方は購入をご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit976886.html
http://narcologia.ru/goods/assessor961703.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney562349.html
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