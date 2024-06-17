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東南アジア仏教美術 石像 座仏 ボロブドゥール 古代ジャワ 仏像
商品番号 F35831509140
商品名

東南アジア仏教美術 石像 座仏 ボロブドゥール 古代ジャワ 仏像
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 86,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。インドネシア、ボロブドゥールの石造座仏になります。コレクション整理の為出品しております。サイズは、高さ35cm幅26cm、奥行き16cm。いずれも最大でです。※素人計測につき誤算ご容赦ください。　350ml缶でサイズ感確認下さい。ボロブドゥール遺跡中部ジャワの中心都市ジョグジャカルタの北西約42kmにあるシャイレーンドラ朝による遺跡。大乗仏教を保護し、ボロブドゥールはじめ数多くの仏教建築をのこした。時代は8ー9世紀。写真10枚目もご参照ください。基本鑑賞の妨げになる様なダメージなどは見当たりませんが、劣化、汚れ、スレなど時代なりの状態と考えて下さい。古い物にご理解のある方のご購入をお願い致します(._.)古美術骨董陶芸陶器珍品漆器漆芸錫工芸コレクション酒器茶道具限定世界遺産
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