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ギラティナ Vstar UR
商品番号 U98900130796
商品名

ギラティナ Vstar UR
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 2,880 円
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商品詳細

ギラティナVstarUR開封後、すぐにスリーブに移して保管しています。未使用ですが自宅保管ですので、神経質な方はご遠慮ください。プレイ用という認識でお願いいたします。すり替え防止のため返品、返金対応はできません。ポケモンカードvstarユニバース種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···UR
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