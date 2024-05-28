ギラティナ Vstar UR

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商品詳細
ギラティナVstarUR開封後、すぐにスリーブに移して保管しています。未使用ですが自宅保管ですので、神経質な方はご遠慮ください。プレイ用という認識でお願いいたします。すり替え防止のため返品、返金対応はできません。ポケモンカードvstarユニバース種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···UR
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ギラティナVSTAR/UR【竜】［s12a］《261/172》 - メルカードポケカ