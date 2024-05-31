イェソン トレカ ポストカード

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商品詳細
SUPERJUNIOR-YESUNGのアルバム《君という桜の花びらが僕の心に舞い降りた》★画像の封入トレカ4枚★mu-moSHOP購入特典ポストカード3枚★タワーレコード購入特典ポストカード1枚トレカは4枚まとめてスリーブに入れ、PP袋入れしたポストカードと共に水濡れ防止対策、補強の厚紙を同封の上、普通郵便にて発送予定です。⚠️メルカリ便をご希望の方は、プラス¥120の¥7,008にて承りますので、コメントにてお知らせ下さい。◾️即購入可#スーパージュニア#SUPERJUNIOR#イェソン#YESUNG#君という桜の花びらが僕の心に舞い降りた
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