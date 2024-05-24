Hbcm バスク柄　フランス　アンティーク　プレート　creil choisy

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フランス、HBCM釜の Béarnというシリーズのデザートプレートです。バスク柄といえば。。。なこちらのシリーズ。深いブルーの部分はステンシル、ボルドー色に近い、円の部分は手書きで書かれています。バックに手書きをされた職人さんがつけたと思われる赤い点の印がついています。バスク柄のプレートはほかの窯からもいろいろと同時代に出ていますが、hbcmのものは映画「アメリ」の中にも出てきたお皿としても有名です＾＾✔︎size:約φ20.8cm 見込みφ13cm 高さ約2cm✔︎年代:1920年ごろ✔︎状態 :大きな欠け、ヒビはなく全体的にはいい状態ですが、全体的に入った貫入とそれに伴ううっすらとした変色がございます。水染みする場合がございますが、乾くと元に戻ります。色の濃いものを長時間乗せると変色の原因になりますのでお控えください。ディスプレイや乾き物などに。。。見落としている場合もあるのでお写真をよくご覧になってご検討くださいませ。その他、古いものなので、書ききれない経年による染み、カトラリー跡、小傷、絵柄の飛び、滲み、焼成時からの傷、凹凸、釉薬のはげ等ある場合がございます。当時の技術、アンティークならではとしてお楽しみ頂けますと幸いです。アンティークに慣れた方のご購入をお願いいたします。気になるところがございましたらご購入前に納得のいかれるまで、お気軽にお問い合わせくださいませ。クレイユモントロー,ディゴワン,ジアン,ジョワジー花リム,オクトゴナル,ブロカント,ファイアンスフィーヌ,骨董クレイユ,モントロー,サルグミンヌ古美術,伊藤まさこ,雅姫,暮らしの手帳,天然生活sarreguemines,digoin,gien,longwy,creilmontereau,moulindesloups,badonviller,bochluneville,choisyleroi