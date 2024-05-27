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Fender SR-15CE StudioReverb ギターアンプ 自宅練習用
商品番号 X29840332043
商品名

Fender SR-15CE StudioReverb ギターアンプ 自宅練習用
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 1,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。FenderjapanのギターアンプstudioreverbSR-15CEです。スピーカーもセレッション搭載です。古いものなのでそれなりに金属部の劣化や、ガリも少しありますが、音は問題ありません。大きさは、縦×横×奥行きで、29×33×18センチくらいです。室内練習用に最適かとおもいます。よろしくお願いいたします。
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