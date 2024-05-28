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アントステラ 銅製 ナフキンリング リボン
商品番号 B63770762697
商品名

アントステラ 銅製 ナフキンリング リボン
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アントステラのナフキンリングです。素材は銅25年前に手に入れ使用せずに今日に至りました。裏の黒いのは買った時に値段シールをはがした跡でシンナーで取れると思います。サイズリングφ3cmリボン横6.5cm縦8.5cm高さ2cm5個1個3900円位します。
http://narcologia.ru/goods/revamp356222.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric882245.html
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