アントステラ 銅製 ナフキンリング リボン

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商品詳細
アントステラのナフキンリングです。素材は銅25年前に手に入れ使用せずに今日に至りました。裏の黒いのは買った時に値段シールをはがした跡でシンナーで取れると思います。サイズリングφ3cmリボン横6.5cm縦8.5cm高さ2cm5個1個3900円位します。
http://narcologia.ru/goods/revamp356222.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric882245.html
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