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商品詳細
2PMソウルコントレカテギョン6枚セットになります。バラ売り不可硬質カードケースにいれて発送致します。裏向きで販売のため、中身確認のために開封しています。細かいことを気にされる方はご遠慮ください。お値下げ不可同梱可能(若干お値下げ致します。購入前にご連絡下さい)返品、返金不可＃2PM＃ソウルコン＃トレカ＃テギョン＃てぎょん
http://narcologia.ru/goods/freezer129498.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual272446.html
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