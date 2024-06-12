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- BUMP クリスマスニコル 等の 7点セット
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商品詳細
本日購入限定SALE価格の為、お値下げ不可。バラ売り不可。早い者勝ち。✔️BUMPキーホルダー2点 ✔️BUMPポストカード2枚入2点✔️BUMPケース2点✔️BUMPクリスマスツイストバンド1点の、7点セット♡ケース2点は、自宅保管品の為、目立たない程度の細かな傷汚れ有。他5点は、新品未使用品。￼上記と、自宅保管品に、ご了承下さい。思った品・色と違う等の感想を持たれる方、完璧を求める方は、購入はご遠慮下さい。◎リサイクル資材を使用し、簡易包装発送いたします♡他にも出品中♡↓#ちぇりーぱいBUMP
http://narcologia.ru/goods/stage768297.html
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