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ドラゴンクエスト メタリックモンスターズギャラリー 6種類セット
商品番号 G28072554124
商品名

ドラゴンクエスト メタリックモンスターズギャラリー 6種類セット
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 5,576 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドラゴンクエストメタリックモンスターズギャラリー・キングスライム・バブルスライム・はぐれメタル・ドラゴン・メタルキング・スライムタワー新品・未開封。バラ売り不可。暗所保管していたため、錆や傷なくコレクション向きです。値下げ不可
http://narcologia.ru/goods/enquire835689.html
http://narcologia.ru/goods/smear575104.html
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