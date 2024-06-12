SHURE PGA58 キャノンケーブル2本とスタンド付

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SHURE SM58 + マイクケーブル + マイクスタンド付き/ステージパフォーマンスキット : SM58-CN BTS-A ダイナミックマイク【国内正規品/メーカー保証2年】

ミュートスイッチ付のダイナミックマイク数回配信で使った程度ですスタンドに差す用のクリップがどれかわからないので、マイクスタンドと一緒に何点かお付けしますカナレのキャノンケーブルも2本付けます付属のケーブルは未使用です