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SHURE PGA58 キャノンケーブル2本とスタンド付
商品番号 R30397193909
商品名

SHURE PGA58 キャノンケーブル2本とスタンド付
ブランド名 シュア
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミュートスイッチ付のダイナミックマイク数回配信で使った程度ですスタンドに差す用のクリップがどれかわからないので、マイクスタンドと一緒に何点かお付けしますカナレのキャノンケーブルも2本付けます付属のケーブルは未使用です
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