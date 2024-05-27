DENIS WICK Cort用マウスピース 3B-GP

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デニスウィックのコルネット(英国式)用マウスピースです。サイズ等の詳細は画像5をご覧ください。ゆうパケットポストで発送予定です。#SwinGトランペット#SwinGトランペット同梱--＊コメント前にプロフ一読お願いします。＊引用する場合はルールを守ってください。＊本品はメルカリ出品です。