昭明先生 書道作品 澹泊寧静 諸葛孔明 家訓 隷書

墨等を使う書道（原画）作品です。フレームは含まれます。内容：澹泊寧静書体：隷書作者：昭明紙種：和紙昭明先生紹介昭明、斎号鹿鳴斎、国立奈良教育大学大学院書道専攻から卒業しました。5歳から書道を始め、その後途切れることなく、臨書を続けていました。26歳で大学院に入学し、書道教育や書道史の勉強をさらに深めました。「篆」、「隷」、「草」、「楷」、「行」各書体に精通し、特に隷書体は最も優れています。また、「漢隷」や「清隷」に対して深く研究していて、著論『桂馥の隷書とその書学』、『図説中国書法史』を出版しました。



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