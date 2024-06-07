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- 【希少品】 BACK TO THE FUTURE デロリアン パート2 ラジカン
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商品詳細
【希少品の為、値引き不可】【商品名】BACKTOTHEFUTUREバック・トゥ・ザ・フューチャーデロリアンパート2ラジカン20数年前にU.S.J限定で販売されていたデロリアンのラジコン。特にパート2は希少品です。【商品状態】本体は、多少の傷はありますが、目立つ傷はなく良好と思われます。本体電池部分に液漏れ跡がありますが、動作します。前後左右に動きます。直進がやや左に曲がります。ケースは経年劣化により、くすみが目立ちます。セット一式揃っています。
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