TUBE百貨店 名刺セット

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コレクション整理のため出品です。TUBEと東武百貨店がコラボした時の名刺です。裏面は何も書かれていません。大切に保管していましたが、素人の自宅保管ですので、ご理解いただける方のみお願いします。即購入…⭕バラ売り…❌TUBEチューブ前田亘輝春畑道哉角野秀行松本玲二東武百貨店コラボグッズ名刺