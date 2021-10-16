綺麗な【獅子鈕】石印材

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。鈕の部分が透明感がありとても綺麗です。一本で彫られており大変美しいです。石の種類ははっきりとはわかりません。楽しんでいただける方、ご検討よろしくお願いします。2、5cmx2、6cmx高さ6、4cm書道書道具篆刻石印材印章硯墨古紙文房四宝中国中国骨董美術品古美術品鶏血鶏血石寿山石工芸品芙蓉石古印材管理番5-85書道・習字用品···硯、墨、半紙、筆、文鎮、書道セット、その他
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