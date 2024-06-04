アイナナ　ペンライト　TRIGGER

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商品詳細
1stLIVE「RoadToInfinity」TRIGGER点灯動作確認済みです。こちら未使用ですが点灯確認の際にネジ部分に小さな傷ができてしまいました‥(3枚目参照)未使用ですが1度袋から出しているため袋のテープぶぶん少し汚れています。即購入可能。電池は外し気泡緩衝材に包みダンボール箱での発送になります。グッズ種類···ペンライト
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