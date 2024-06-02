ポケモンカード　スカーレット\u0026バイオレット 強化拡張パック レイジングサーフ

ポケモンカードゲーム スカーレット\u0026バイオレット 強化拡張パック レイジングサーフ1BOX（30パック入） シュリンク付店頭ドラゴンスターにて購入、新品未開封品となります。すり替え防止の為、キャンセル及び返品はお受けできませんので予めご了承ください。写真の通りになります。自宅保管してます。神経質な方はご遠慮ください。気になる点はご購入前にお気軽にご質問ください。宜しくお願いします。#ポケモン#ポケモンカードゲーム#スカーレット#バイオレット#レイジングサーフ種類...ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル...ボックス(box)種別/詳細...未開封ボックスシリーズ...ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット...強化拡張パックレイジングサーフ



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