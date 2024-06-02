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ポケモンカード　スカーレット\u0026バイオレット 強化拡張パック レイジングサーフ
商品番号 U32203552499
商品名

ポケモンカード　スカーレット\u0026バイオレット 強化拡張パック レイジングサーフ
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲーム　スカーレット\u0026バイオレット　強化拡張パック　レイジングサーフ1BOX（30パック入）　シュリンク付店頭ドラゴンスターにて購入、新品未開封品となります。すり替え防止の為、キャンセル及び返品はお受けできませんので予めご了承ください。写真の通りになります。自宅保管してます。神経質な方はご遠慮ください。気になる点はご購入前にお気軽にご質問ください。宜しくお願いします。#ポケモン#ポケモンカードゲーム#スカーレット#バイオレット#レイジングサーフ種類...ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル...ボックス(box)種別/詳細...未開封ボックスシリーズ...ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット...強化拡張パックレイジングサーフ
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