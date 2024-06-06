シュリンク付き レイジングサーフ1BOX



【レイジングサーフ シュリンク付き・未開封BOX確定】 レイジングサーフ 1BOX&画像内の当たり orレイジングサーフ 収録SR・SARどちらか1枚以上確定オリパ ポケカ



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レイジングサーフ1BOXヤマダ電機の抽選に当たったものです。子ども用に購入し、1BOXで良かったのですが他店でも当たったために出品しています。お値下げは不可です。申し訳ございません。本日でしたら当日出荷可能だと思います。