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- 古銅 江戸期 大型 灯篭 2886g タサコサ 東さ5-0917⑥
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商品詳細
高さ約44㎝、幅約36㎝変色、歪み、汚れ等あります。=土日祝日 発送不可 トラブル防止の為=常時携帯を持っていないので返信が遅れる場合があります。時間指定はできません。同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。基本的には、ゆうパック元払いです。個別をご希望でしたら、ご購入後取引メッセージに連絡してください。ない場合は、同梱いたします。違うIDでの同梱発送は、 ご連絡お願い致します。__________________絨毯は、畳めるものは畳んで発送致します。___________________発送は、随時行なっておりますが、混み合っております。お時間いただく場合もあります。よろしくお願い致します。
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古銅 江戸期 大型 灯篭 2886g タサコサ 東さ5-0917⑥ - 金属工芸
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