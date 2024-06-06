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古銅　江戸期　大型　灯篭　2886g タサコサ　東さ5-0917⑥
商品番号 X37384200248
商品名

古銅　江戸期　大型　灯篭　2886g タサコサ　東さ5-0917⑥
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ約44㎝、幅約36㎝変色、歪み、汚れ等あります。=土日祝日　発送不可　トラブル防止の為=常時携帯を持っていないので返信が遅れる場合があります。時間指定はできません。同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。基本的には、ゆうパック元払いです。個別をご希望でしたら、ご購入後取引メッセージに連絡してください。ない場合は、同梱いたします。違うIDでの同梱発送は、　ご連絡お願い致します。__________________絨毯は、畳めるものは畳んで発送致します。___________________発送は、随時行なっておりますが、混み合っております。お時間いただく場合もあります。よろしくお願い致します。
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古銅　江戸期　大型　灯篭　2886g タサコサ　東さ5-0917⑥
古銅 江戸期 大型 灯篭 2886g タサコサ 東さ5-0917⑥ - 金属工芸
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