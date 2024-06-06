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TORTE キーボード　電子ピアノ　61鍵盤 TSDK-61
商品番号 M42966765109
商品名

TORTE キーボード　電子ピアノ　61鍵盤 TSDK-61
ブランド名 トルテ
特別価格 税込 2,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

8400円ほどで通販にて購入しました使用する機会が無くなったので出品いたしました一度試し弾きをしたのみです。暗所にて保管しておりました。その他付属品もございます。スリム設計でとても軽量です。とても人気なモデルですとても状態良いので、必要な方がいましたらぜひご検討ください！
http://narcologia.ru/goods/preference2638.html
http://narcologia.ru/goods/choice112885.html
http://narcologia.ru/goods/conception538457.html
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TORTE トルテ 電子キーボード 61鍵盤 日本語表記 300ボイス 軽量スリム設計 初心者向け TSDK-61/BK (譜面立て/電源アダプター/マイク付き) ブラック
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TORTE トルテ 電子キーボード 61鍵盤 日本語表記 300ボイス 軽量スリム設計 TSDK-61/BK 初心者向け 教本付きエントリーセット (ヘッドフォン/ピアノカバー/教則本/譜面立て/電源アダプター/マイク付き) 白鍵幅:約21mm
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TORTE トルテ 電子キーボード 61鍵盤 日本語表記 300ボイス 軽量スリム設計 TSDK-61/WH 初心者向け 教本付きエントリーセット (ヘッドフォン/ピアノカバー/教則本/譜面立て/電源アダプター/マイク付き) ホワイト 白鍵幅:約21mm
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TORTE トルテ 電子キーボード 61鍵盤 日本語表記 300ボイス 軽量スリム設計 初心者向け TSDK-61/WH (譜面立て/電源アダプター/マイク付き) ホワイト
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61鍵盤 キーボード 超軽量 スリム設計 TORTE TSDK-61 本体のみ【 61 ...
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TORTE トルテ 電子キーボード 61鍵盤 日本語表記 300ボイス 軽量スリム設計 TSDK-61/BK 初心者向け 教本付きライトセット (ヘッドフォン/教則本/譜面立て/電源アダプター/マイク付き)
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