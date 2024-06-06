TORTE キーボード　電子ピアノ　61鍵盤 TSDK-61

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8400円ほどで通販にて購入しました使用する機会が無くなったので出品いたしました一度試し弾きをしたのみです。暗所にて保管しておりました。その他付属品もございます。スリム設計でとても軽量です。とても人気なモデルですとても状態良いので、必要な方がいましたらぜひご検討ください！