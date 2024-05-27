陶芸窯焼成用具　熱電対　（品）

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【熱電対】メーカー:株式会社 陶和温度:1600℃種別:R線径:0.5mm精度:0.25級保護管長さ:35cm保護管径:17mm全長:45cm実際に使っていたものなので保護管の先端は焼成の跡がありますが、動作は問題ないと思います。念のため出品の前に初期動作の実験を行いました。写真は熱電対の先端を徐冷用ガラスマットで覆い、中火のガスバーナーで10cm位離して先端部分を炙ったものです。初期動作ですが約1分ごとに確実に温度上昇が確認できます。※ピザ窯にも使用できます。※写真10の補償導線約3m25cm（中古）をおつけします。#陶芸電気炉#陶芸ガス窯#ピザ窯#陶芸焼成道具#陶芸棚板#陶芸窯