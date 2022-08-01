ちいかわ　東京リベンジャーズ　マスコット　トートバッグ

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商品詳細
人気タイトル···ちいかわご覧いただきありがとうございます東京リベンジャーズ×ちいかわ コラボマスコットちいかわ、ハチワレ、うさぎハチワレ トートバッグ各1点ずつのセットになります。未開封、未使用購入後、大切にしておりました。一度人の手に渡ったものになりますので、気にされる方は購入をお控えください。また初期傷等ある場合もございますのでご了承ください。バラ売り❌お値下げ❌梱包する際に多少圧迫いたします。よろしくお願いします。
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