ちいかわ　東京リベンジャーズ　マスコット　トートバッグ

人気タイトル···ちいかわご覧いただきありがとうございます東京リベンジャーズ×ちいかわ コラボマスコットちいかわ、ハチワレ、うさぎハチワレ トートバッグ各1点ずつのセットになります。未開封、未使用購入後、大切にしておりました。一度人の手に渡ったものになりますので、気にされる方は購入をお控えください。また初期傷等ある場合もございますのでご了承ください。バラ売り❌お値下げ❌梱包する際に多少圧迫いたします。よろしくお願いします。



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