【限定品】長場雄　額縁入り限定Tシャツ

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長場雄さんなどクリエイターとモンストがコラボしたアート作品です。Tシャツが額縁に入っています。美品ですが、写真の通り初期傷（背面のへこみ）がございます上、自宅保管していた物とご了承頂ける方のみのご購入をお願い致します。即購入可#長場雄#線画#インテリア#yunagaba#ながばゆう#ナガバユウ