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PSA リザードンEX PROMO プロモ　030/XY-P ポケモンカード
商品番号 P97678511550
商品名

PSA リザードンEX PROMO プロモ　030/XY-P ポケモンカード
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 3,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リザードンEXPROMOプロモ030/XY-PPSA9評価です。トラブル防止のため画像にて状態確認をお願いいたします。状態で気になる箇所があれば、写真を追加しますので仰ってください。商品購入後、状態による返品や受取評価をされない等のご理解ある方で購入検討をいただきたく存じます。ポケモンカードポケカ
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