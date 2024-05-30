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Dimarzio DP166 DP165 Bleed 前後セット
商品番号 O54424963059
商品名

Dimarzio DP166 DP165 Bleed 前後セット
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 4,914 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DimarzioDP166DP165Bleed前後セットソルダーレス化するためにピンを取り付けていますが、外してご使用下さい。リード線は被覆部で6cm程度しかありません。音出し確認問題なし。ネジ穴のダイレクトマウント用拡張はしておりません。
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