Dimarzio DP166 DP165 Bleed 前後セット

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商品詳細
DimarzioDP166DP165Bleed前後セットソルダーレス化するためにピンを取り付けていますが、外してご使用下さい。リード線は被覆部で6cm程度しかありません。音出し確認問題なし。ネジ穴のダイレクトマウント用拡張はしておりません。
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