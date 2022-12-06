ギラティナ VSTAR UR　ポケモンカード　vstarユニバース

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ポケモンカード vstarユニバース ギラティナVSTARURの自引き品です。ギラティナVSTARUR（1枚）開封後すぐにスリーブ+ローダーに入れ暗所保管しておりますが、素人の自宅保管品となる為、完全品をお求めの方はご遠慮願います。状態につきましては写真を確認頂きましてご判断をお願いいたします。送付時ですがスリーブ+ローダー+エアクッション袋+濡れ防止対策を施し大切に送付させて頂きます。すり替え防止の為、購入後のキャンセルはご遠慮願います。また、プレイ用での購入をお願いいたします。上記をご理解・ご納得いただける方のみのご購入をお願いいたします。即購入OKです。（コメント不要）ご購入後、なるべく早めの発送を常に心がけております。よろしくお願いいたします。ポケモンカードvstarユニバースギラティナVSTARURギラティナVSTARギラティナぎらてぃなボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...UR
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