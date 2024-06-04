♢茶道具 抹茶盌 竹節高台 裏千家 アンティーク 骨董品 コレクション ...

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種類...茶道具♦プロフィール♦印欄ご覧の上お問い合わせ購入頂きます様お願い致します。 【茶盌】！茶道具 箱 なし産地、窯元はわかりませぬが厚釉の割にシャープで大変見所が多く味の良い抹茶盌、茶道具でございます。状態特段気になる箇所はございません。ご購入の前に光源の関係上画像は実際の色と異なる場合ございます、また状態等含め充分確認致しておりますが見落とし見誤りあるやもわかりません、画像をご覧になりご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。サイズ 高さ 9.0cm 口径13.7cm重量 415gその他ご不明点ございましたらお問い合わせ下さい。#日展理事 #日本芸術院会員 #楽焼 #表千家 #裏千家 #千利休 #奈良絵 #織部焼 #志野焼 #大樋焼 #大樋長左衛門 #楽焼脇窯 #大樋焼 #黒楽 #薩摩焼 #信楽焼 #伊賀焼 #京焼 #井戸茶碗 #蓋置 #樂家代々 #蓋置 #遠州流 #吉左衛門 #小堀遠州流 #古田織部 #抹茶碗 #楽焼 #笠間焼 #益子焼 #綾小路千家 #萩焼 #樂家 #大樋焼 #楽焼 #樂家 #江戸時代 #楽印 #骨董品 #美術品 #古陶磁 #黒楽抹茶碗 #茶道具 #瀬戸黒 #三島唐津 #茶道具 #古唐津 #古萩焼 #抹茶碗 #重要無形文化財 #人間国宝 #茶道具 #人間国宝 #楽焼 #表千家 #裏千家 #千利休 #14代楽吉左衛門覚入作 #樂家 #楽焼 #楽茶碗