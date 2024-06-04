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【匿名配送】レイジングサーフbox 【新品、未開封】　シュリンクなし1箱
商品番号 T19990174977
商品名

【匿名配送】レイジングサーフbox 【新品、未開封】　シュリンクなし1箱
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます✩︎⡱ポケモンカードゲーム強化拡張パックレイジングサーフboxシュリンクなし【新品、未開封】1箱量販店で購入したもので、シュリンクは剥がされました。そのままの未開封ですので封入率は変わりません。匿名らくらくメルカリ便コンパクトBOXにて発送いたします。画像1のとおりです。ボックスパックシングル...ボックス(box)種類...ポケモンカード(ポケカ)ポケモンスカーレット\u0026バイオレットレイジングサーフboxボックスパックシングル···ボックス・パック種類···ポケモンカード(ポケカ)
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