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仮面ライダーゲイツ ゲンムアーマー　S.H.Figuarts
商品番号 N97618214392
商品名

仮面ライダーゲイツ ゲンムアーマー　S.H.Figuarts
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 3,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品・未使用品。プレミアムバンダイより『仮面ライダージオウ』で仮面ライダーゲイツがゲンムライドウォッチを用いてアーマーをまとった姿、「仮面ライダーゲイツゲンムアーマー」がS.H.Figuartsで発売。「アーマータイム！LEVELUP！ゲンム！」ガシャットをモチーフにしたボリューム感ある肩パーツも細かく造形。本体のスーツ色はメタリックレッドで彩色。アーマーパーツは光沢感のある黒、パープルメタリックで彩色し、劇中を再現！展示等の写真は参考で、輸送箱未開封の一点の出品です。メーカー出庫状態ですが作製上のムラや外装のスレや経年変化などご理解の上ご購入いただければ幸いです。#プレミアムバンダイ#S.H.Figuarts#仮面ライダージオウ#仮面ライダーゲイツ#ゲンムアーマー#アーツ#フィギュア#特撮#限定
http://narcologia.ru/goods/reinforcement897699.html
http://narcologia.ru/goods/marshal576580.html
http://narcologia.ru/goods/freshman925756.html

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