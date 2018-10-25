仮面ライダーゲイツ ゲンムアーマー　S.H.Figuarts

新品・未使用品。プレミアムバンダイより『仮面ライダージオウ』で仮面ライダーゲイツがゲンムライドウォッチを用いてアーマーをまとった姿、「仮面ライダーゲイツゲンムアーマー」がS.H.Figuartsで発売。「アーマータイム！LEVELUP！ゲンム！」ガシャットをモチーフにしたボリューム感ある肩パーツも細かく造形。本体のスーツ色はメタリックレッドで彩色。アーマーパーツは光沢感のある黒、パープルメタリックで彩色し、劇中を再現！展示等の写真は参考で、輸送箱未開封の一点の出品です。メーカー出庫状態ですが作製上のムラや外装のスレや経年変化などご理解の上ご購入いただければ幸いです。#プレミアムバンダイ#S.H.Figuarts#仮面ライダージオウ#仮面ライダーゲイツ#ゲンムアーマー#アーツ#フィギュア#特撮#限定



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