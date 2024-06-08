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- アンティーク調 大型 額縁 デッサン額 ポスターフレーム 3個 地図ポスター
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商品詳細
アンティーク調の素敵なフレーム(額縁)です。左:マット付き外寸725x820mmフレーム幅40mmマット枠内寸495x583mm右:グリーン枠マットなし外寸770x890mmフレーム幅35mm木製ですおおよその大きさです。共にアクリル板入り。左の地図入りのは状態よいと思いますが、右のグリーンのはフレーム、アクリルに傷等あります。おまけで大判ポスターフレームつけます。645x900mmほとんど使用してませんが、アクリル板がありません。マット付き全て中古です。展示で使用予定でしたが、不用となりました。大型のアンティーク調でかなりインパクトあります。このサイズですとマットだけでも高価なのでお得です。インパクト大な額縁を探していた方に。
http://narcologia.ru/goods/perpetual897346.html
http://narcologia.ru/goods/diamond609158.html
http://narcologia.ru/goods/encourage60172.html
アンティーク調 大型 額縁 デッサン額 ポスターフレーム 3個 地図ポスター
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