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アンティーク調 大型 額縁 デッサン額 ポスターフレーム 3個　地図ポスター
商品番号 R55515496124
商品名

アンティーク調 大型 額縁 デッサン額 ポスターフレーム 3個　地図ポスター
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 7,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンティーク調の素敵なフレーム(額縁)です。左:マット付き外寸725x820mmフレーム幅40mmマット枠内寸495x583mm右:グリーン枠マットなし外寸770x890mmフレーム幅35mm木製ですおおよその大きさです。共にアクリル板入り。左の地図入りのは状態よいと思いますが、右のグリーンのはフレーム、アクリルに傷等あります。おまけで大判ポスターフレームつけます。645x900mmほとんど使用してませんが、アクリル板がありません。マット付き全て中古です。展示で使用予定でしたが、不用となりました。大型のアンティーク調でかなりインパクトあります。このサイズですとマットだけでも高価なのでお得です。インパクト大な額縁を探していた方に。
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