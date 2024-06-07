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ブリトニー・スピアーズ直筆サイン入り特大写真…グラミー賞アーチスト…
商品番号 O55317675823
商品名

ブリトニー・スピアーズ直筆サイン入り特大写真…グラミー賞アーチスト…
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 6,767 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グラミー賞受賞アーチスト…ブリトニー・スピアーズ…直筆サイン入り超大型フォト…BritneySpears新品…極美品…撮影時のみ開封…約254mm×203mm…サイズフォトの裏面に、サービスとして、シリアル番号付きの直筆サイン証明書付き…証明書も一緒にお届け致します本名…ブリトニー・ジーン・スピアーズ アメリカ合衆国ミシシッピ州マコーム出身のポップ歌手。日本での愛称はブリちゃん…現在は二児の母値下げは出来ません…即購入で構いません。こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。
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