アクリル画　A4サイズ 抽象画(ラヴェル)

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ラヴェルを想像して描いたオリジナルのアクリルアートです！絵の具が浮き出てる仕様になってます。一点ものになります。細かい部分が気になる方は購入をお控えください。発送はプチプチとダンボールの箱に入れて発送いたします！サイズ 縦27.3cm横22cm厚さ1cm重さ150g＊他サイトでも販売しています。予告なしに出品を停止する場合があります。ご了承下さい。#アクリルアート#抽象画#インテリア#キャンバスアート#絵画#部屋作り#ハンドメイド#ハンドメイド雑貨#アートパネル#アートのある暮らし#アートのある生活 #絵画販売#テクスチャーアート #ニュアンスアート #アクリル画#ラヴェル#韓国インテリア絵画の種類···その他形式···その他主題···風景・海景主な画材···アクリル絵の具