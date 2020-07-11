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- HU30 煎茶道具 備前陶峰 宝瓶 ＆ 九谷 金彩色絵急須 煎茶碗５客 茶道具
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商品詳細
備前陶峰宝瓶\u0026 九谷金彩色絵急須煎茶碗５客状態 宝瓶注ぎ口と縁にホツあり、横手急須注ぎ口にホツございます。茶碗1客縁にホツとニュウございます。サイズは画像にてお願いします。平日 10時～16時以外はログインができないため土日、祝日は対応できません。ご了承下さい。
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