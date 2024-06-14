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- 新品 音叉 クリスタルチューナー ジュピター 木星 2937.28 ソルフェジオ
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商品詳細
【商品内容】クリスタルチューナーJupiter(木星)説明書（英語） 日本語解説書新品未使用アメリカBIOSONICS社の音叉です。このクリスタルチューナーは木星の脈動に合わせて周波数を2937.28サイクル/秒（cps）に調整されています。ジュピターは豊かさ、幸運、幸運のエネルギーをもたらします。また安らぎをもたらす周波数です。ジュピターは、オープンネス、信頼、楽観主義、幸運を高め、陽気な笑いの精神を引き出します。恵みと人生の冒険を受け入れることができます。クリスタルチューナーは水晶で鳴らすことをお奨めします。惑星の音、振動によって水晶の癒しの力まで増幅します。#ヒーリング #浄化 #癒し #音治療 #ソルフェジオ周波数#tuningfork#音叉#クリスタルチューナー
http://narcologia.ru/goods/update91195.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring8796.html
http://narcologia.ru/goods/protein78634.html
新品 音叉 クリスタルチューナー ジュピター 木星 2937.28 ソルフェジオ
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