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新品 音叉 クリスタルチューナー ジュピター 木星 2937.28 ソルフェジオ
商品番号 H95591355621
商品名

新品 音叉 クリスタルチューナー ジュピター 木星 2937.28 ソルフェジオ
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 2,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品内容】クリスタルチューナーJupiter(木星)説明書（英語）　日本語解説書新品未使用アメリカBIOSONICS社の音叉です。このクリスタルチューナーは木星の脈動に合わせて周波数を2937.28サイクル/秒（cps）に調整されています。ジュピターは豊かさ、幸運、幸運のエネルギーをもたらします。また安らぎをもたらす周波数です。ジュピターは、オープンネス、信頼、楽観主義、幸運を高め、陽気な笑いの精神を引き出します。恵みと人生の冒険を受け入れることができます。クリスタルチューナーは水晶で鳴らすことをお奨めします。惑星の音、振動によって水晶の癒しの力まで増幅します。#ヒーリング　#浄化　#癒し　#音治療　#ソルフェジオ周波数#tuningfork#音叉#クリスタルチューナー
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