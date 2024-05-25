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『マーベル・コミック』アクションフィギュア マーベル・セレクト レディ・デッド…
商品番号 F55913567460
商品名

『マーベル・コミック』アクションフィギュア マーベル・セレクト レディ・デッド…
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

かなり古い物になりますのでパッケージには傷みあります。写真で確認お願いします。クローゼットにいれていたのでフィギュアの日焼けなどは目視で見る限りないです。質問とかあれば気軽にコメントして下さい。発送は安心のらくらくメルカリ便です。梱包は防水対策をしてプチプチに巻いて段ボールに入れます。『マーベル・コミック』アクションフィギュアマーベル・セレクトレディ・デッドプール#ダイアモンドセレクト#マーベルコミック#レディ・デッドプール#『マーベル・コミック』アクションフィギュアマーベル・セレクトレディ・デッドプール
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