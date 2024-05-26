動画ありSquier Classic Vibe Stratocaster Mod

スクワイヤーのストラトキャスターです。サブ機として利用していましたが、お譲りできる方をこの度探しています。経年劣化の錆や日焼けや打痕などがあります。それも含めて雰囲気のある個体です。レリックでは感じ得ない雰囲気いかがでしょうか？・スイッチ切り替え時に若干ガリがありますが、まれのため演奏には支障は無いかと思います。・Vol,Tone、ペグも問題なく動作します。・フレットにくすみはありますが8割あります。・ネックは順反り、ロッドには余裕があります。・弦高も低めに出来ており、弾きやすいままお送りしますが、運送時の湿度に起因して変化しますので、その点はご容赦ください。現在の弦高12f弦高 6弦約2.5ミリ 1弦約1.75ミリ音源を録りましたので宜しければ購入の参考までにご覧下さい。スイッチング時のガリなども確認できます。iPhoneSE3世代目ビデオカメラの直どり動画です。https://youtu.be/zgSG3n65ZrU?si=Xo93CHhv2-Moi2qk⚫︎改造点・ジャックのノイズが酷かったので純正品からスイッチクラフトに交換しています。・ネックがビンテージモデファイシリーズのジャズマスターのものに交換されています。・各種ネジとネックプレートがSCUDの新品ものになっています。⚫︎発送について発送時はケースが無い点と梱包の小型化のため、ネックを外してお送りします。弦も外しますので変えの弦とネック取り付け用にドライバーは別途ご用意ください。ClassicVibe'50sStratocasterModSquierbyFender#SquierbyFender#ClassicVibeタイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···Stratocasterボディタイプ···ソリッド



Squier Classic Vibe Strat mod to Crazy Vibe!



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