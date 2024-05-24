ルイスCティファニー ステンドグラスAngel of Peaceグラスマスターズ ...

#MadisonAveステンドグラス ♪一覧はこちらから♪トロント カナダ バカラ エミールガレ ルネラリック ドームナンシー クリストフル メトロポリタン美術館ノートルダム大聖堂キリスト教 教会バラ窓クリスマス モネ印象派ゴッホ フランクロイドライト キンケード スタジオなどお好きな方にもルイス・コンフォート・ティファニー の ステンドグラスエンジェル・オブ・ピース です。AngelofPeace平和の天使グラスマスターズ社によるレプリカ（複製）です。アメリカ製、 ガラス製、 フレームは金属製です。フラットなガラスに、 透過性エナメルペインティングで彩色され、 表面に起伏があります。焼成処理を経ているので、 年月がたっても 色褪せすることはありません。ハンドメイド品です。うすい紫色・オレンジ色・ピンク色空が染まりゆく夜明けの時刻に、 高い所を指さして導く 天使の姿です。お顔をアップにすると、 凛とした雰囲気が伝わってきます。リムの右下円周部分に、 (C)GlasmastersMadeinUSAの文字が入っています。サイズは、 高さ：２４ｃｍ、 幅：１８．５ｃｍ、 厚さ：０．５ｃｍ です。ルイス・コンフォート・ティファニー（LouisComfortTiffany、 1848年－1933年）は、ニューヨークの宝石店ティファニーの創業者の息子、ガラス工芸のデザイン・制作者、 ティファニー・スタジオ（工房）主宰。グラスマスターズ社は、2005年に閉鎖。 近年ブランド名として再興されたものは中国製です。光に透かすと、 とてもきれいな色合いを見せるステンドグラスです。精緻な作りと 存在感・質感があります。吊り下げ用チェーン・フックが付属します。クリスマスマリア様キリスト教会



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