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商品詳細
zoomg1fourマルチエフェクターです。hxstompを購入した為、不要になりましたので出品させていただきます。室内のみ使用、喫煙者、ペットいません。ペダルも手でしか操作した事がないです、足で踏んで使用していませんのでキズは全くありません、動作も問題なくとても状態が良いです。箱、取説、本体になります。よろしくお願いします。
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