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ポケモンカードゲーム ソード\u0026シールド Ｖスターユニバース シュリンク付き
商品番号 A85099620113
商品名

ポケモンカードゲーム ソード\u0026シールド Ｖスターユニバース シュリンク付き
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 3,630 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックスシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットシリーズ···ポケモンカードゲームソード\u0026シールドセット···ハイクラスパックVSTARユニバースカード名···205ピカチュウレアリティ···SAR鑑定状況···未鑑定種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR閲覧ありがとうございます。新品未使用シュリンクペリペリ付きです。セブンイレブンにて購入しました。ピカチュウARリザードンSARなどが目玉カードとなっております。再シュリンク等不正行為流行っておりますので返品は不可でお願いします。写真をご確認の上、状態に問題がないと判断した方のみご購入下さい。運送中の保証付きのらくらくメルカリ便宅急便コンパクトにプチプチに梱包して発送になります。ポケカポケモンカードスカーレットバイオレットミライドンコライドンミモザsarSRrrrrrarミラーマスターボールCUurhr151蒼空ストリームレックウザリザードンクレイバーストミュウイーブイヒーローズシャイニースターＶスターユニバースピカチュウリーリエマリィかんこうきゃくブラッキーカイカミツレ
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